Boeing liegt bei Auslieferung von Großraummaschinen weiter zurück

Damit steigt der Druck auf die Cashflows des US-Konzerns, die durch das inzwischen seit neun Monaten bestehende Flugverbot für die 737 MAX bereits stark belastet sind.

Im vergangenen Monat übergab die Boeing Co ein Dutzend ihrer 787 Dreamliner in Kundenhand, nachdem sie ihre monatliche Produktion auf 14 erhöht hat. Seit Jahresanfang wurden damit 125 der Maschinen ausgeliefert.

Insgesamt lieferte Boeing im Oktober 20 Maschinen aus und damit deutlich weniger als im Vorjahresmonat mit 57 Stück. Da Boeing zurzeit keine MAX ausliefern kann, dürften sich die Auslieferungen in diesem Jahr insgesamt auf kaum mehr als 400 Flugzeuge belaufen - also halb so viel wie im Gesamtjahr 2018.

Immerhin wurden wegen dem weltweiten Flugverbot für die MAX, das nach zwei tödlichen Abstürzen von Maschinen dieses Modells verhängt wurde, keine Aufträge storniert. Boeing schätzt, dass sich die vom Konzern zu leistenden Entschädigungen an MAX-Kunden auf anfänglich 6,1 Milliarden US-Dollar in bar oder in Form von Dienstleistungen oder Auftragsänderungen belaufen werden.

Der Erzrivale Airbus hat im vergangenen Monat 77 Maschinen ausgeliefert. Auch wenn der europäische Flugzeugbauer seine eigene Jahresprognose aber wegen Produktionsproblemen gesenkt hat, dürfte er 2019 insgesamt 860 Maschinen ausliefern und Boeing damit überholen.

