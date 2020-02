Aurubis verfehlt Prognosen und bestätigt Jahresausblick - Aktie büßt ein

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX mit schwachem Start -- Asiens Börsen tiefer -- Commerzbank kürzt nach Gewinnrückgang Dividende -- HeidelbergCement steigert Umsatz und Ergebnis -- thyssenkrupp mit unerwartet hohem Verlust

Schneider Electric will RIB Software in Milliardendeal übernehmen - RIB-Aktie springt an. Airbus rutscht nach Milliarden-Strafzahlungen ins Minus. Delivery Hero sichert Beteiligung an JUST EAT ab. Alstom kauft Bombardier offenbar Eisenbahnsparte ab. METRO verdient operativ etwas weniger.