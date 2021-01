TUI-Aktie gewinnt: EU-Kommission genehmigt Milliarden-Staatshilfe - Drittes Hilfspaket wegen zweitem Lockdown notwendig

Aktien in diesem Artikel TUI 5,35 EUR

Das teilte die EU-Kommission am Montag in Brüssel mit.

"TUI wurde wie viele andere Tourismusunternehmen von der Coronakrise schwer getroffen", sagte die zuständige EU-Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager. Die deutsche Staatshilfe ist nach Auffassung der EU-Kommission "erforderlich, geeignet und angemessen", um eine "beträchtliche Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats" zu beheben. Der Staat werde "für das von den Steuerzahlern getragene Risiko eine hinreichende Vergütung erhalten und die Unterstützung mit Auflagen verbinden, um mögliche Wettbewerbsverzerrungen zu begrenzen", betonte Vestager.

Die Staatshilfe für den weltgrößten Reiseanbieter TUI ist Teil eines größeren Unterstützungspakets, an dem auch private Investoren beteiligt sind. "Ich begrüße, dass sich auch private Investoren an der geplanten Rekapitalisierung beteiligen. Dies macht weniger staatliche Beihilfen erforderlich und trägt zur Erholung von TUI bei", sagte Vestager.

TUI-Chef: drittes Hilfspaket wegen zweitem Lockdown notwendig

Tui-Chef Fritz Joussen hat zu Beginn der virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung des Reisekonzerns umrissen, warum TUI das dritte Stabilisierungspaket im Volumen von 1,8 Milliarden Euro benötigt. Die Bundesregierung hatte TUI zuvor bereits zwei Mal unter die Arme gegriffen: Im April gewährte die Förderbank KfW dem Konzern einen Kredit in Höhe von 1,8 Milliarden Euro und im August einigte sich TUI mit Berlin auf ein weiteres Stabilisierungspaket in Höhe von insgesamt 1,2 Milliarden Euro.

"Zum Zeitpunkt der Beantragung des zweiten Pakets wurde ein intaktes Wintergeschäft auf den Kanaren erwartet, das Kreuzfahrtgeschäft hatte sich etwas erholt", sagte Joussen den Aktionären. "Dann kam es im November jedoch zu einem zweiten und sehr weitreichenden Lockdown in verschiedenen europäischen Quellmärkten, aber auch in Destinationen. Die Auflagen zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung machen die Durchführung des Geschäftsbetriebs in den meisten Bereichen der internationalen Touristik, Hotellerie und Kreuzfahrt seit November weitgehend unmöglich. So wurden wir wieder ein Unternehmen ohne signifikanten Umsatz."

In der Folge habe der Konzern gemeinsam mit Banken, Investoren und der Politik im Dezember ein drittes Paket erarbeitet. Teile davon müssen die Aktionären auf der Hauptversammlung absegnen, darunter eine Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von rund 500 Millionen Euro sowie stille Einlagen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes (WSF), von denen eine in TUI-Aktien wandelbar ist.

Das integrierte Geschäftsmodell des Konzerns sei grundsätzlich intakt und TUI sei "in der besten Ausgangslage, um bei Lockerung der Reisebeschränkungen kurzfristig wieder einen profitablen Betrieb zu ermöglichen", bekräftigte Joussen und bat die Aktionäre um Zustimmung zu den vorgeschlagenen Maßnahmen.

Bafin befreit Mordaschow-Unternehmen von Pflichtangebot für TUI

TUI-Großaktionär Alexej Mordaschow muss kein Übernahmeangebot für den Reisekonzern abgeben, falls seine Beteiligung im Zuge der geplanten Kapitalerhöhung über die Schwelle von 30 Prozent steigen sollte. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat die Unifirm Ltd, ein Unternehmen in Besitz des russischen Oligarchen, von dieser Pflicht befreit, wie die TUI AG mitteilte. Damit kann Mordaschow seine Gesamtbeteiligung nun auf bis zu 36 Prozent erhöhen.

Die Kapitalerhöhung ist Teil eines Finanzierungspaketes in Höhe von 1,8 Milliarden Euro, auf das sich der durch die Corona-Krise ins Straucheln geratene Reisekonzern Anfang Dezember mit Mordaschow, Banken und dem Bund geeinigt hat. TUI hatte seinerzeit mitgeteilt, dass Unifirm als größte Einzelaktionärin mit einer Beteiligung von aktuell rund 24,89 Prozent ihr Bezugsrecht ausüben werde. Sollten die restlichen Aktien nicht gezeichnet werden, verpflichte sich Unifirm zudem, weitere neue Aktien zu zeichnen und damit ihren Anteil auf mindestens 29,9 Prozent aufzustocken. Sollte die Bafin die Holding von der Pflicht zur Abgabe eines Übernahmeangebotes befreien, sei auch eine Gesamtbeteiligung von bis zu 36 Prozent möglich.

Via XETRA geht es für die TUI-Aktie am Dienstag zeitweise um 1,16 Prozent auf 5,39 Euro hoch.

(dpa-AFX / Dow Jones)

