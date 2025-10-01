DWS Group GmbH Aktie News: Anleger schicken DWS Group GmbH am Mittwochvormittag auf rotes Terrain
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 52,65 EUR.
Um 09:02 Uhr rutschte die DWS Group GmbH-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 52,65 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die DWS Group GmbH-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,65 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DWS Group GmbH-Aktien beläuft sich auf 975 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 55,35 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 35,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 48,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,79 EUR je DWS Group GmbH-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,83 EUR aus.
Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,38 EUR fest.
