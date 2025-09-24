DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH schiebt sich am Dienstagnachmittag vor
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.
Das Papier von DWS Group GmbH legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 53,40 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 54,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45.132 DWS Group GmbH-Aktien.
Am 07.08.2025 markierte das Papier bei 55,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,40 EUR ab. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 50,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,79 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,83 EUR aus.
Experten taxieren den DWS Group GmbH-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,38 EUR je Aktie.
