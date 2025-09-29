DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Dienstagvormittag gefragt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Das Papier von DWS Group GmbH legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 53,60 EUR.
Um 09:07 Uhr stieg die DWS Group GmbH-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 53,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 53,60 EUR. Bei 53,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 4.104 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 55,35 EUR erreichte der Titel am 07.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 3,16 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 35,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 33,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 2,20 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,83 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,38 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
