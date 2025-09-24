DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 53,65 EUR nach oben.
Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 53,65 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,40 EUR an. Mit einem Wert von 53,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.368 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 55,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Mit einem Zuwachs von 3,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,40 EUR. Mit Abgaben von 34,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,79 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,83 EUR an.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
