DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Montagvormittag freundlich

So bewegt sich DWS Group GmbH

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 53,00 EUR zu.

Um 09:01 Uhr sprang die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 53,00 EUR zu. Bei 53,20 EUR erreichte die DWS Group GmbH-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 840 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,35 EUR erreichte der Titel am 07.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,43 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,40 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 33,21 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,79 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,83 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie.

Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,38 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen