DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 52,25 EUR nach.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von DWS Group GmbH gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:41 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 52,25 EUR abwärts. Die DWS Group GmbH-Aktie gab in der Spitze bis auf 52,25 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.580 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 55,35 EUR erreichte der Titel am 07.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (35,40 EUR). Mit Abgaben von 32,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,79 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,83 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 4,38 EUR im Jahr 2025 aus.
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
