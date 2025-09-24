DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Nachmittag freundlich

So bewegt sich DWS Group GmbH

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 52,85 EUR.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 52,85 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 53,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.567 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,35 EUR) erklomm das Papier am 07.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,40 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 33,02 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,79 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,83 EUR.

In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen