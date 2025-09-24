DWS Group GmbH Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von DWS Group GmbH

So entwickelt sich DWS Group GmbH

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 52,40 EUR.

Die Aktie verlor um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 52,40 EUR. In der Spitze fiel die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 52,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.196 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 55,35 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,63 Prozent. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,40 EUR ab. Mit Abgaben von 32,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,79 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 51,83 EUR.

Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

