DAX23.603 -0,3%ESt505.459 -0,1%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1739 ±-0,0%Öl68,97 -0,1%Gold3.756 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E NVIDIA 918422 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen verhalten -- Trump-Regierung senkt Autozölle für Europa -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Plug Power, H&M, Autotitel, Rheinmetall im Fokus
Top News
Richtungssuche setzt sich fort: DAX verbucht am Donnerstag Verluste Richtungssuche setzt sich fort: DAX verbucht am Donnerstag Verluste
EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
Blick auf DWS Group GmbH-Kurs

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit negativen Vorzeichen

25.09.25 09:26 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt ging es für die DWS Group GmbH-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 52,95 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
53,35 EUR 0,50 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DWS Group GmbH-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 52,95 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 52,95 EUR. Bei 53,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 610 Aktien.

Bei 55,35 EUR erreichte der Titel am 07.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 4,34 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 49,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,79 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,83 EUR.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,38 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf DWS Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DWS Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
09.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DWS Group GmbH & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen