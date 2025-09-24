DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf DWS Group GmbH-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt ging es für die DWS Group GmbH-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 52,95 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 52,95 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 52,95 EUR. Bei 53,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 610 Aktien.

Bei 55,35 EUR erreichte der Titel am 07.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 4,34 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 49,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,79 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,83 EUR.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,38 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.net

