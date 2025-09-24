DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 52,00 EUR.
Das Papier von DWS Group GmbH gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:47 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 52,00 EUR abwärts. Die DWS Group GmbH-Aktie gab in der Spitze bis auf 51,75 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 23.069 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 55,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 35,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 46,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DWS Group GmbH-Aktie bei 51,83 EUR.
Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,38 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
