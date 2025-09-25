DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Vormittag fester

DWS Group GmbH im Blick

Die Aktie von DWS Group GmbH zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von DWS Group GmbH legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 52,85 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere um 09:05 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 53,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,70 EUR. Von der DWS Group GmbH-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.222 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 55,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 4,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,02 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DWS Group GmbH-Aktie bei 51,83 EUR.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

