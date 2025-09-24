DAX23.784 +0,2%ESt505.506 +0,1%Top 10 Crypto15,51 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.720 -0,1%Euro1,1718 +0,2%Öl68,98 -1,1%Gold3.818 +1,5%
Kursverlauf

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH legt am Montagmittag zu

29.09.25 12:08 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH legt am Montagmittag zu

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die DWS Group GmbH-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 52,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
52,80 EUR 0,20 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 52,80 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 53,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 53,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten DWS Group GmbH-Aktien beläuft sich auf 14.748 Stück.

Am 07.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,35 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,83 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (35,40 EUR). Mit einem Kursverlust von 32,95 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,83 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,38 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

