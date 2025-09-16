DAX23.403 +0,3%ESt505.381 +0,2%Top 10 Crypto16,19 -0,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.619 +0,3%Euro1,1850 -0,1%Öl68,03 -0,7%Gold3.665 -0,7%
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verteuert sich am Mittwochvormittag

17.09.25 09:27 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 51,60 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 51,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 51,70 EUR. Bei 51,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.893 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,27 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,40 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,40 Prozent.

DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,83 EUR an.

Redaktion finanzen.net

