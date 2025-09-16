DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verteuert sich am Mittwochvormittag

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 51,60 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 51,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 51,70 EUR. Bei 51,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.893 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,27 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,40 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,40 Prozent.

DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,83 EUR an.

