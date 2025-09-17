DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Aktie im Blick

Die Aktie von DWS Group GmbH zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 52,70 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 52,70 EUR nach oben. Die DWS Group GmbH-Aktie legte bis auf 52,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 52,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.407 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Bei 55,35 EUR markierte der Titel am 07.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 5,03 Prozent Plus fehlen der DWS Group GmbH-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 35,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 32,83 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,83 EUR je DWS Group GmbH-Aktie an.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 4,38 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

