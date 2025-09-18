DAX23.469 -0,7%ESt505.431 -0,5%Top 10 Crypto15,68 -2,0%Dow46.229 -0,2%Nas22.676 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1765 +0,2%Öl66,18 -0,7%Gold3.719 +0,9%
DAX fällt -- Wall Street im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung
Blick auf DWS Group GmbH-Kurs

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

22.09.25 16:11 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 53,35 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:38 Uhr um 0,5 Prozent auf 53,35 EUR nach. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,05 EUR nach. Bei 53,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 15.138 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 35,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,65 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,79 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 51,83 EUR.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,38 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen