Geheimes Meeting: Hegt Alphabet neue Pläne für die Logistikbranche?

Am Silicon Valley herrscht derzeit ein großes Rennen um die "letzte Meile". Gemeint sind damit Bestrebungen von großen Konzernen, die Bestellung eines Kunden auf die schnellste und beste Weise zu liefern. Besonders in Millionenstädten mit dichtem Verkehr sind Pläne um eine automatisierte Logistikbranche ein heißes Thema. Die ersten Anstrengungen in diese Richtung leitete Online-Riese Amazon in die Wege, der in 2013 als erster Logistikdrohnen testete.

Dicht gefolgt von Google - das nur ein Jahr später ebenfalls verkündete, Fluggeräte zu entwickeln, die Kunden ihre gewünschten Produkte binnen weniger Minuten bringen sollen. Nun wurde bekannt, dass Google-Mutter Alphabet ein geheimes Meeting mit bekannten Playern aus der Einzelhandels- und der Logistikbranche abgehalten hat.

"Logistik-Gipfeltreffen" bei Alphabet

Das will die Nachrichtenseite CNBC von Insidern erfahren haben. Demnach sollen sich Alphabets Führungskräfte mit externen Partnern aus dem Einzelhandel und der Logistikbranche wie FedEx und JD.com bei einem geheimen Event getroffen haben. Der sogenannte "Alphabet Advanced Logistics Summit" wurde von der Forschungsabteilung des Suchmaschinen-Riesen, "X", und seinem Tochter-Unternehmen Sidewalk Infrastructure Partners gehostet. Wie die anonymen Quellen gegenüber CNBC verlauteten, wurden im Rahmen des Events neue Geschäftsmodelle und Investitionsmöglichkeiten im E-Commerce-Bereich mit Schwerpunkt auf Logistik und Auftragsabwicklung diskutiert.

Die Mehrheit der Anwesenden sollen Alphabet-Teams gewesen sein. Vertreter von externen, großen Konzernen wie JD.com, FedEx, Flexe und Deliv waren ebenfalls präsent - wobei einige von ihnen Partner des Google-Konzerns sind. Allein in den chinesischen Online-Riese JD.com hat Alphabet bis zu 550 Millionen US-Dollar investiert und einige der chinesischen Produkte auf der Google-Shopping-Plattform Google Express mit ins Sortiment aufgenommen.

Innovative Lösungen für den Logistikbereich

"Wir bringen oft Stakeholder aus verschiedenen Industrien zusammen", schreibt ein Unternehmenssprecher in einer E-Mail an CNBC. Dadurch sollen Ideen ausgetauscht und neue Möglichkeiten erarbeitet werden, "um innovative Lösungen in Bereichen wie der Logistik zu liefern". Tatsächlich ist die Branche für viele Handels-Riesen ein großes Geschäft: Amazon und Alibaba gehören dabei zu den größten Playern in diesem Bereich: Sie haben nicht nur ihr Online-Geschäft ausgebaut, sondern investieren zunehmend auch in moderne Technologien und in die Logistik.

Dem möchte sich Alphabet wohl anschließen und im großen Handelsgeschäft mitmischen. Deutlich wird das auch an den Themen, die auf der Agenda des Meetings standen. Der Suchmaschinen-Konzern ließ sich nämlich unter anderem zu prädiktiven Analysen, Logistikdrohnen, Paketverfolgung, Auftragsabwicklung und der Bluetooth-Nutzung beratschlagen. Einen besonderen Beitrag lieferten in diesem Sinne die Event-Moderatoren und CEOs von Sidewalk Infrastructure Partners, Brian Barlow und Jonathan Winer, die Vorträge über Geschäftsmöglichkeiten wie die beschleunigte Auftragsabwicklung und Lieferung sowie über automatisierte und moderne Warenlager hielten.

Die analytische Seite aller Maßnahmen soll die Alphabet-Führungskräfte am meisten interessiert haben. Dabei geht es um vorhersagende Variablen, die einem Kunden Produkte anzeigen, die er kaufen oder verkaufen könnte. Auf diese Weise soll das Kauf- und Verkaufsverhalten vorzeitig erkannt und das Angebot entsprechend angepasst werden. Besonderer Schwerpunkt lag auch auf Liefer-Hardware und im Besonderen auf Logistikdrohnen. Erst im vergangenen Jahr hat Alphabet seine Investitionen in Transportmaßnahmen erhöht und in Kooperation mit Walgreens und FedEx die erste Drohnenlieferung des Landes - noch vor Amazon - ausgeführt.

