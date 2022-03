Jeep plant vollelektrisches Gesamtsortiment bis 2025 - Stellantis-Aktie gefragt

Aktien in diesem Artikel Stellantis 15,34 EUR

Dies ist Teil eines umfassenderen strategischen Fahrplans, den die Muttergesellschaft Stellantis NV am Dienstag vorstellte. Die Marke wird in der ersten Hälfte des nächsten Jahres ihr erstes vollelektrisches Modell auf den Markt bringen, und bis 2025 wird Jeep eine umfassende Reihe von batteriebetriebenen Geländewagen anbieten, die eine Reihe von Größen und Preisklassen abdecken, sagte Carlos Tavares, Chief Executive von Stellantis, während einer Präsentation in Amsterdam.

Stellantis, ein Automobilunternehmen, das im vergangenen Jahr aus der Fusion der PSA-Gruppe und Fiat Chrysler Automobiles NV hervorgegangen ist, gab neue Ziele zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen und zur Steigerung des Absatzes von emissionsfreien Fahrzeugen bekannt. Bis 2030 will das Unternehmen die Hälfte seiner Verkäufe in den USA und alle Verkäufe in Europa auf vollelektrische Modelle umstellen. Darüber hinaus plant das Unternehmen, in diesem Zeitraum mehr als 75 neue batterieelektrische Modelle in sein weltweites Angebot aufzunehmen.

Die Stellantis-Aktie notiert an der EURONEXT in Paris zeitweise 1,43 Prozent höher bei 15,456 Euro.

Von Nora Eckert und Christina Rogers

NEW YORK (Dow Jones)

