Aktienentwicklung

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Abend in Rot

16.09.25 20:24 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Abend in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 89,36 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
76,37 EUR -0,86 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der eBay-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 89,36 USD. Zwischenzeitlich weitete die eBay-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 88,04 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,36 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.292.604 eBay-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.08.2025 markierte das Papier bei 101,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die eBay-Aktie 13,19 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2024 bei 56,40 USD. Mit einem Kursverlust von 36,88 Prozent würde die eBay-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten eBay-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,15 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte eBay am 30.07.2025 vor. eBay hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte eBay einen Umsatz von 2,58 Mrd. USD eingefahren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass eBay ein EPS in Höhe von 5,45 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com

Analysen zu eBay Inc.

DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay BuyAegis Capital
24.04.2019eBay BuyThe Benchmark Company
30.01.2019eBay BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
22.10.2018eBay NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
19.10.2018eBay NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
12.01.2018eBay verkaufenMorgan Stanley
19.10.2017eBay UnderweightMorgan Stanley
08.08.2017eBay UnderperformMizuho
21.07.2017eBay UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für eBay Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen