eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Mittwochabend fester

Blick auf eBay-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 90,26 USD.

Die eBay-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 90,26 USD. Zwischenzeitlich stieg die eBay-Aktie sogar auf 90,36 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,31 USD. Zuletzt wechselten 590.066 eBay-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2024 (56,40 USD). Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 60,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

eBay-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je eBay-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,45 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 3 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor einem Jahr eingefahren

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 10 Jahren eingebracht