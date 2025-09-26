eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Montagabend billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 91,01 USD abwärts.

Die eBay-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 91,01 USD abwärts. Der Kurs der eBay-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 89,10 USD nach. Mit einem Wert von 91,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 743.113 eBay-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,15 USD an. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 10,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,40 USD ab. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 61,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass eBay-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete eBay 1,08 USD aus.

eBay ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte eBay 0,45 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat eBay im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,74 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,45 USD je Aktie in den eBay-Büchern.

Redaktion finanzen.net

