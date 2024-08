Eigene Produktion

Der Streamingdienst Netflix plant eine eigene Produktion zu Victoria Beckham (50).

Werte in diesem Artikel

Die Modesdesignerin wurde mit der Girlgroup Spice Girls bekannt und ist mit dem früheren Profifußballer David Beckham (49) verheiratet. Ein neues Format soll erzählen, wie sie sich als Kreativdirektorin ihrer eigenen Modemarke neu erfunden habe, kündigte Netflix auf der Plattform X an. Die Serie befinde sich in der Produktion.

Netflix hat bereits einen Mehrteiler zu Beckhams Mann veröffentlicht. Das Paar ist seit 25 Jahren verheiratet und hat vier Kinder. Victoria wurde in den 90ern mit der britischen Popgruppe Spice Girls ("Wannabe") berühmt - damals unter dem Spitznamen Posh Spice.

Von Posh Spice zur Modeunternehmerin

Später baute sich die Britin, die 1974 in England geboren wurde, eine Karriere in der Modebranche auf. Die neue Produktion soll auch Einblick ins Familienleben der Beckhams geben, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. In der ersten Produktion "Beckham" hatte das Paar ebenfalls über privatere Dinge gesprochen.

In einer Szene erzählte Victoria damals, sie stamme aus einer Arbeiterfamilie. "Sei ehrlich!", sagte ihr Mann, den Kopf durch die Tür gereckt. "Mit welchem Auto hast Du Dich von Deinem Vater zur Schule fahren lassen?" - "Okay", antwortete Victoria nach mehrmaligen Nachhaken. "In den 80ern hatte mein Vater einen Rolls Royce." Die Szene wurde zu einem Meme.

Die Netflix-Aktie verliert im NASADAQ-Handel zeitweise 0,46 Prozent schwächer bei 695,36 US-Dollar.

/kil/DP/ngu

LONDON (dpa-AFX)