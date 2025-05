Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verteuert sich am Nachmittag

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Netflix. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 1.190,14 USD zu.

Das Papier von Netflix legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 1.190,14 USD. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 1.202,06 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.199,34 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 127.627 Netflix-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.215,03 USD. Dieser Kurs wurde am 29.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 2,09 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 588,43 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 102,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Netflix-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.100,83 USD für die Netflix-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 17.04.2025. Das EPS wurde auf 6,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 5,40 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,38 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,38 Mrd. USD in den Büchern standen.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 16.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2025 auf 25,54 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Top-Picks enthüllt: Diese US-Aktien hielt Zurich Insurance im ersten Quartal 2025

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 5 Jahren eingebracht