Directors' Dealings brachten jüngst die Knorr-Bremse-Aktie in Bewegung.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 14.08.2024 bei Knorr-Bremse verzeichnet. Knorr-Bremse meldete den Insiderdeal am 16.08.2024. Am 14.08.2024 baute Mayfeld, Dr. Claudia, Vorstand, sein Depot um 3.250 Aktien aus. Mayfeld, Dr. Claudia bezahlte 71,42 EUR je Anteilsschein. Die Knorr-Bremse-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 70,25 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die Knorr-Bremse-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 71,75 EUR. Der Knorr-Bremse-Wert wird an der Börse aktuell auf 11,60 Mrd. Euro beziffert. Im Free Float befinden sich derzeit 161.200.000 Papiere.

Vor dem Llistosella, Marc-Trade wurde die letzte Transaktion am 14.08.2024 verzeichnet. Knorr-Bremse-Llistosella, Marc Vorstand holte sich 950 Aktien für je 70,97 EUR ins Depot.

