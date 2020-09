Neuer Disney-Chef Bob Chapek - eine Kurzbiografie

• Das Ende einer 15-jährigen Ära• Chapek ist seit 1993 bei Walt Disney• Führungswechsel sorgte für Überraschung

Für viele kam die plötzliche Meldung des Personalwechsels im Februar 2020 überraschend: Der bisherige Vorstandschef Bob Iger verlässt nach 15 Jahren den Unterhaltungsriesen Walt Disney. Bis Ende 2021 wird Iger Walt Disney allerdings noch als geschäftsführender Verwaltungsratschef zur Verfügung stehen. Doch auch sein Nachfolger Bob Chapek kann auf eine 27-jährige Geschichte im Konzern zurückblicken.

Frühe Begeisterung für Disney

Der heute 60-jährige wuchs in Hammond, Indiana auf. Er machte seinen Bachelor in Mikrobiologie an der Indiana University Bloomington und seinen Master of Business Administration an der Michigan State University. Er ist seit 40 Jahren mit seiner Ehefrau Cynthia Ann Ford verheiratet und ist Vater von drei Kindern.

In einer Telefonkonferenz mit Investoren gab er zu, dass er die Begeisterung für Disney durch Familienreisen nach Florida entdeckte: "Als ich in Hammond, Indiana, als Sohn eines Veterans des zweiten Weltkrieges und einer berufstätigen Mutter aufwuchs, nahmen mich meine Eltern jedes Jahr mit in den Familienurlaub nach Walt Disney World. […] Dort habe ich eine Liebe zu Disney und allem, wofür es steht, entwickelt."

Bevor er seine Karriere bei Walt Disney begann, arbeitete Bob Chapek außerdem für die Agentur J. Walter Thompson und den Ketchup-Hersteller H.J. Heinz Company.

Seit 1993 bei Disney

Die letzten fünf Jahre war Bob Chapek für die Vergnügungssparte zuständig, in die auch das Geschäft mit Themenparks und Resorts fällt. "Bob wird der siebte Vorstandschef in Disneys fast 100-jähriger Geschichte sein, und er hat sich selbst als außergewöhnlich qualifiziert erwiesen, das Unternehmen ins nächste Jahrhundert zu führen", sagte Bob Iger über seinen Nachfolger.

Die Karriere von Bob Chapek begann bereits im Jahr 1993 wo er in der Abteilung für Heimunterhaltung arbeitete. Nach Informationen des Magazins "Variety" war Chapek auch für die digitalen Vertriebsvereinbarungen mit Apple verantwortlich.

2009 wurde Chapek dann Vorsitzender des Vertriebs der Walt Disney Studios und arbeitete an der Fortentwicklung des digitalen Vertriebs. 2012 übernahm er den Geschäftsbereich Disney Consumer Products. Laut der New York Times führte Chapek in dieser Zeit eine "vernichtende, aber letztendlich erfolgreiche Umstrukturierung durch, welche die Art und Weise veränderte, wie Disney unter anderem die Lizenzierung von Kleidung und Spielzeug angeht."

Eine neue Ära beginnt

Mit Igers Rücktritt endet eine lange und erfolgreiche Ära. Der heute 69-jährige hatte die Konzernführung 2005 von Michael Eisner übernommen. Er war unter anderem für die Übernahmen von Studios wie Pixar, Marvel und Lucasfilm verantwortlich.

Der neun Jahre jüngere Chapek tritt demnach in große Fußstapfen. Von Beobachtern wurde Chapeks Wahl kritisch beäugt. Zwar ist der neue Konzernlenker seit über 30 Jahren im Unternehmen, doch eigentlich sollte das Hauptaugenmerk von Disney ihre Meinung nach auf Streaming-Angeboten liegen und nicht mehr so stark auf Themenparks.

