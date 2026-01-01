DAX24.395 +0,4%Est505.903 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,76 -1,7%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.163 -2,1%Euro1,1940 -0,3%Öl69,81 -1,5%Gold5.168 -4,0%
Einfuhrpreise sinken erneut - Rückgang aber nicht so hoch wie erwartet

30.01.26 08:12 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Preise für nach Deutschland importierte Güter sind im Dezember weiter gesunken. Die Einfuhrpreise fielen im Jahresvergleich um 2,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Experten hatten im Schnitt mit einem noch stärkeren Minus von 2,6 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vormonat gingen die Einfuhrpreise um 0,1 Prozent zurück und damit moderater als von Analysten prognostiziert.

Der deutliche Rückgang der Einfuhrpreise im Jahresvergleich geht auf ein erneut starkes Minus bei den Kosten für importierte Energie zurück. Die Preise für importierte Energie fielen den Angaben zufolge um 20,6 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat gingen sie um 4,6 Prozent zurück.

Die Einfuhrpreise beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet./jha/stw