Ex-Goldman Sachs-Chef hält TV-Reporter für überbezahlt

• In einem Interview äußert sich Blankfein zur Einkommensungleichheit• "Do you think television reporters make too much money? I do."• Warrens Vermögenssteuer auf Vermögenswerte betrifft auch Blankfein

Das Interview mit Lloyd Blankfein

In einem CNBC-Interview diskutierte der ehemalige Goldman Sachs-Chef Lloyd Blankfein ausführlich die Einkommensungleichheit in Amerika. Während des Gesprächs wird Blankfein gefragt, ob er glaube, dass CEOs in Amerika zu viel Geld verdienen. Der Ex-Goldman Sachs-Chef stellte daraufhin eine Gegenfrage und beantwortete sie selbst: "Do you think television reporters make too much money? I do." Das Thema der Einkommensungleichheit kommt seit Jahren immer wieder auf und führt zu umfangreichen Debatten, besonders im Zuge der Präsidentschaftskampagnen. So auch bei der kommenden Präsidentschaftswahl im Jahr 2020. Elizabeth Warren hat mit ihrem Vorschlag der Vermögenssteuer auf Vermögenswerte über 50 Millionen US-Dollar und der in diesem Zusammenhang entstandenen Diskussion auch den Milliardär Blankfein angegriffen. Laut Bloomberg beträgt sein geschätztes Vermögen mehr als eine Milliarde US-Dollar.

Der CEO und der Fernsehreporter

Zum Thema der Einkommensungleichheit gibt Blankfein den Vergleich an, dass ein Produzent, der einen Kinofilm drehen möchte, oft vor der Wahl steht, sich zwischen zwei Schauspielern mit unterschiedlicher Gage und Beliebtheit zu entscheiden und immer eine Wahl treffen würde, die den höheren Gewinn erzielt. Dadurch wird laut Blankfein jedoch keine Aussage über den Wert eines Schauspielers getroffen, sondern lediglich eine Entscheidung getroffen, die für den Produzenten die meisten Vorteile beinhaltet. Blankfein scheint damit verdeutlichen zu wollen, dass besonders Unterschiede, die das Gehalt betreffen, in jeder Branche bestehen und man niemanden dafür verantwortlich machen sollte, in welcher Position dieser sich letztendlich befindet und welche Gage er für seine Arbeit erhält, da sich diese nur in den seltensten Fällen miteinander vergleichen lässt. Er sagte jedoch, dass es nur fair sei, wohlhabende Menschen zu fragen, was sie mit ihrem Geld machen und wie sie die Welt zu einem besseren Ort machen können.

