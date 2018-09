Snap-Aktie fällt auf Allzeittiefs - auch die neuen Spectacles sorgen nicht für gewünschten Aufschwung

Es läuft nicht rund für Snap. Seit Anfang des Jahres musste die Snap-Aktie rund 30 Prozent an Wert einbüßen. Während das Papier Mitte Februar noch Höchststände von bis zu 20,75 US-Dollar erklomm, liegt es aktuell nur noch knapp im zweistelligen Bereich. So crashte die Snap-Aktie auch im gestrigen Handel wieder auf neue Tiefstände - sie brach um rund fünf Prozent ein und ist damit nun nur noch 10,11 US-Dollar wert. Auch die Vorstellung der neuen Spectacles sorgte nicht für neuen Antrieb.

Vor knapp zwei Jahren stellte Snap-CEO Evan Spiegel die erste Version der Spectacles vor. Dabei handelt es sich um Kamera-Sonnenbrillen, die per Knopfdruck Videos von bis zu zehn Sekunden Länge aufnehmen können. Diese können anschließend über WLAN oder Bluetooth direkt bei Snapchat hochgeladen werden. Die Begeisterung für die rund 130 Euro teure Version blieb jedoch aus. Während Snap etwa eine Million Geräte produzieren ließ, konnte das Unternehmen nur rund 250.000 Brillen absetzen.

CEO Evan Spiegel hält jedoch an der Idee fest. Nachdem im April dieses Jahres ein erstes Update erschien, welches Videos in HD-Qualität sowie schnellere Übertragbarkeit an das Smartphone versprach, folgen nun zwei neue Modelle. Durch ein Redesign wird es von nun an zwei geschlechtsspezifische Spectacles-Modelle geben: "Nico" für Männer und "Veronica" für Frauen.

Meet Nico and Veronica.

Two new styles. Now with polarized lenses. #Spectacles. A new way to look. pic.twitter.com/88moPR1Ry0