HENSOLDT-Aktie erreicht Rekordhoch - Rally geht weiter

Vor einer Woche wurden sie noch knapp unter 13 Euro gehandelt, nun kletterten sie am Mittwoch in der Spitze bis auf 15,94 Euro. In der noch jungen Börsenkarriere des Unternehmens wurde der bisherige Rekord von 15,86 Euro damit zu den Akten gelegt. Zuletzt betrug das Plus der HENSOLDT -Aktie der Rüstungskonzerns am Mittwoch deutliche 9,5 Prozent auf 15,86 Euro.

Vor gut zwei Wochen hatte der Einstieg des Bundes auch unter den Anlegern der ehemaligen Airbus-Radarsparte für Gesprächsstoff gesorgt. Aus sicherheitspolitischen Gründen wurde über die staatliche Bankengruppe KfW eine Sperrminorität von 25,1 Prozent erworben. Diesen Schritt hatte das Bundeskabinett schon im Dezember 2020 beschlossen, um den Zugriff "unfreundlicher Mächte" auf Schlüsseltechnologien wie Sensorik und Verschlüsselungstechnik für den militärischen Einsatz zu verhindern./tih/fba

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: HENSOLDT