HENSOLDT Aktie News: Anleger greifen bei HENSOLDT am Freitagnachmittag zu

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 104,50 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 104,50 EUR. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 105,10 EUR. Mit einem Wert von 102,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 310.538 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 108,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 4,04 Prozent niedriger. Am 12.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 73,89 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,626 EUR je HENSOLDT-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HENSOLDT-Aktie bei 93,60 EUR.

Am 07.05.2025 äußerte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 395,00 Mio. EUR gegenüber 329,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je HENSOLDT-Aktie.

