MTU-Aktie höher: UBS hebt Kursziel für MTU an

Das Potenzial für den Triebwerkshersteller im Wartungs- und Ersatzteilgeschäft werde nach wie vor unterschätzt, schrieb Analystin Kseniia Maslova in einer am Dienstag vorliegenden Studie, in der der ganze Sektor neu bewertet wurde.

Die MTU-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,75 Prozent höher bei 229,40 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2023 / 16:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2023 / 16:49 / GMT

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: MTU Aero Engines