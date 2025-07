Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

31.07.25 09:23 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 376,00 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 376,00 EUR. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 376,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 375,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.309 MTU Aero Engines-Aktien. Bei 395,80 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 5,27 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 245,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 34,68 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,82 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 392,78 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an. MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 22.10.2026. Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 16,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie MTU-Aktie steigt gen Rekordhoch - JPMorgan sieht Luft nach oben Warburg Research: Hold für MTU Aero Engines-Aktie DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren verdient

