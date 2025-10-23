DAX24.115 -0,2%Est505.658 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.475 +1,9%Euro1,1587 -0,2%Öl65,91 +2,4%Gold4.113 +0,5%
Kursverlauf

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verteuert sich am Mittag

23.10.25 12:04 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verteuert sich am Mittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 385,40 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
377,50 EUR 0,50 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 385,40 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 387,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 376,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 57.797 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 399,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 54,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,07 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 399,80 EUR.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte MTU Aero Engines am 25.02.2026 präsentieren.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MTU Aero Engines

