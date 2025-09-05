DAX 24.040 -0,5%ESt50 5.645 +0,1%MSCI World 4.321 -0,1%Top 10 Crypto 15,01 +0,6%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.258 +1,6%Euro 1,1599 -0,1%Öl 65,68 +2,1%Gold 4.119 +0,6%
MTU Aero Engines Aktie

Marktkap. 20,61 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT

ISIN DE000A0D9PT0

MTU Aero Engines AG
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. George McWhirter betonte am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des Triebwerkherstellers die starke Entwicklung des Ersatzteilgeschäfts. Dadurch habe MTU beim operativen Ergebnis (Ebit) deutlich besser als erwartet abgeschnitten./ajx/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
450,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
377,80 €		 Abst. Kursziel*:
19,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
377,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,17%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
411,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

10:21 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:46 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.25 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net MTU Aero Engines-Analyse im Fokus Aktienempfehlung: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die MTU Aero Engines-Aktie Aktienempfehlung: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die MTU Aero Engines-Aktie
dpa-afx ROUNDUP: Triebwerksbauer MTU legt Latte für 2025 noch höher - Aktie gewinnt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt MTU auf 'Buy' - Ziel 450 Euro
finanzen.net Investment-Tipp: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die MTU Aero Engines-Aktie
finanzen.net Jefferies & Company Inc. gibt MTU Aero Engines-Aktie Buy
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im LUS-DAX
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen
dpa-afx MTU-Aktie legt zu: Jahresziele angehoben
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit positiven Vorzeichen
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks 3 Reasons Growth Investors Will Love MTU Aero Engines (MTUAY)
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
Zacks Here is Why Growth Investors Should Buy MTU Aero Engines (MTUAY) Now
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Johannes Bußmann, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Katja Garcia Vila, buy
Zacks Rolls Royce Ramps Up US MTU Engine Build: Worth Buying the Stock?
