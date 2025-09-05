MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 20,61 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. George McWhirter betonte am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des Triebwerkherstellers die starke Entwicklung des Ersatzteilgeschäfts. Dadurch habe MTU beim operativen Ergebnis (Ebit) deutlich besser als erwartet abgeschnitten./ajx/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
450,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
377,80 €
|Abst. Kursziel*:
19,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
377,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,17%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
411,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|10:21
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:46
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:46
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:46
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.02.23
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|19.01.22
|MTU Aero Engines Underweight
|Morgan Stanley
|30.09.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|19.09.25
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|25.06.25
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital