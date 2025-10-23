MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit Aufschlag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 382,80 EUR zu.
Um 15:51 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 382,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 387,20 EUR. Bei 376,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 83.526 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.
Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 399,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 4,36 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 249,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 399,80 EUR.
MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,18 Mrd. EUR, gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen.
Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 17,21 EUR fest.
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:21
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|13:16
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|11:31
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10:21
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
