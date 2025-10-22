MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 20,61 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. MTU habe ein weiteres herausragendes Quartal hinter sich und die Jahresziele höher gesteckt, lautet am Donnerstag die erste Einschätzung von Chloe Lemarie zu den Zahlen des Triebwerkbauers./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
470,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
377,80 €
|Abst. Kursziel*:
24,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
378,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,31%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
411,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|21.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|21.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|21.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.02.23
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|19.01.22
|MTU Aero Engines Underweight
|Morgan Stanley
|30.09.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|19.09.25
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|25.06.25
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital