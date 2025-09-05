MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 20,61 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU auf "Overweight" mit einem Kursziel von 430,0 Euro belassen. Die Aktie dürfte deutlich zulegen, schrieb David H Perry am Donnerstag nach den deutlich besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen und den angehobenen Jahreszielen des Triebwerkherstellers./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
430,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
377,80 €
|Abst. Kursziel*:
13,82%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
377,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,88%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
411,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
