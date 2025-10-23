DAX24.105 -0,2%Est505.648 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,03 +0,8%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.320 +1,7%Euro1,1592 -0,2%Öl64,70 +0,5%Gold4.102 +0,2%
So bewegt sich MTU Aero Engines

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit positiven Vorzeichen

23.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 385,30 EUR.

MTU Aero Engines AG
384,10 EUR 7,10 EUR 1,88%
Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 385,30 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 386,00 EUR. Bei 376,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 9.927 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei 399,50 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 3,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 249,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 54,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,07 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 396,67 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte MTU Aero Engines am 25.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 17,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Bildquellen: MTU Aero Engines

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
21.10.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
