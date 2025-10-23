MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 385,30 EUR.
Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 385,30 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 386,00 EUR. Bei 376,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 9.927 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.
Bei 399,50 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 3,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 249,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 54,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,07 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 396,67 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.
Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte MTU Aero Engines am 25.02.2026 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 17,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
