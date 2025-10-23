MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 385,30 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 385,30 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 386,00 EUR. Bei 376,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 9.927 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei 399,50 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 3,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 249,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 54,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,07 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 396,67 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte MTU Aero Engines am 25.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 17,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

