Kursentwicklung im Fokus

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag verlustreich

22.10.25 12:04 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 381,70 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
383,20 EUR -0,80 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 381,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 381,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 387,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 23.354 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 399,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 4,46 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 52,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,07 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 396,67 EUR.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,18 Mrd. EUR gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,21 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

RTX-Aktie steigt klar: Optimistischer Ausblick - Ziele angehoben

Buy von Jefferies & Company Inc. für MTU Aero Engines-Aktie

Airbus-Aktie erreicht Rekordhoch - Beflügelt von positiven Sektor-News

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: MTU Aero Engines

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
21.10.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
