Hoffnung auf US-Zinssenkung: Dow knapp im Plus -- DAX schließt schwächer -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
MTU Aero Engines Aktie

Marktkap. 20,99 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Chloe Lemarie rechnet in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht für das dritte Quartal mit einem soliden Abschneiden des Triebwerkherstellers. Für eine Anhebung der Unternehmensziele dürfte aber die Zeit noch nicht reif sein./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
470,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
380,80 €		 Abst. Kursziel*:
23,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
378,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,27%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
408,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

