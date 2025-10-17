MTU Aero Engines Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU von 430 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Probleme mit den GTF-Triebwerken ließen bis 2027 nach, schrieb George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Zudem dürfte die Flotte mit MTU-Triebwerken wachsen./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 18:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
450,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
368,20 €
|Abst. Kursziel*:
22,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
366,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,82%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
411,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
