DAX 24.126 +1,2%ESt50 5.653 +0,8%MSCI World 4.308 +0,3%Top 10 Crypto 15,22 +2,4%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.320 +2,3%Euro 1,1655 -0,1%Öl 60,91 -0,7%Gold 4.315 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Amazon-Aktie etwas höher: Störung legt Websites und Apps lahm Amazon-Aktie etwas höher: Störung legt Websites und Apps lahm
Airbus SE-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Hold-Bewertung bekannt Airbus SE-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Hold-Bewertung bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MTU Aero Engines Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
366,40 EUR +1,30 EUR +0,36 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 19,57 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0D9PT

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MTUAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

MTU Aero Engines Buy

14:16 Uhr
MTU Aero Engines Buy
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
366,40 EUR 1,30 EUR 0,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU von 430 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Probleme mit den GTF-Triebwerken ließen bis 2027 nach, schrieb George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Zudem dürfte die Flotte mit MTU-Triebwerken wachsen./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 18:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
450,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
368,20 €		 Abst. Kursziel*:
22,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
366,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,82%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
411,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

14:16 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.25 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.25 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
30.09.25 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
19.09.25 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net MTU Aero Engines-Analyse im Fokus Aktienempfehlung MTU Aero Engines-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktienempfehlung MTU Aero Engines-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit Kursplus
finanzen.net DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines legt am Vormittag zu
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net XETRA-Handel DAX zum Start des Freitagshandels in Rot
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start schwächer
finanzen.net XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im DAX
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt letztendlich im Plus
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks 3 Reasons Growth Investors Will Love MTU Aero Engines (MTUAY)
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
Zacks Here is Why Growth Investors Should Buy MTU Aero Engines (MTUAY) Now
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Johannes Bußmann, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Katja Garcia Vila, buy
Zacks Rolls Royce Ramps Up US MTU Engine Build: Worth Buying the Stock?
RSS Feed
MTU Aero Engines AG zu myNews hinzufügen