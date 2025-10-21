MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,9 Prozent auf 379,50 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,9 Prozent auf 379,50 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 380,70 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 368,00 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 76.663 Aktien.

Bei 399,50 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 249,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,07 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 396,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,21 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

