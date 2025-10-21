DAX24.296 +0,2%Est505.681 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.969 -0,1%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1606 -0,4%Öl60,68 -0,4%Gold4.127 -5,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 thyssenkrupp 750000 Apple 865985 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität
Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Notierung im Fokus

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

21.10.25 16:08 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,9 Prozent auf 379,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
382,80 EUR 17,00 EUR 4,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,9 Prozent auf 379,50 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 380,70 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 368,00 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 76.663 Aktien.

Bei 399,50 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 249,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,07 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 396,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,21 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Aktienempfehlung MTU Aero Engines-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MTU Aero Engines

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
19.09.2025MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
09.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
19.09.2025MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
28.07.2025MTU Aero Engines HoldWarburg Research
25.06.2025MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
05.12.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
19.01.2022MTU Aero Engines UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen