MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Dienstagnachmittag fester
Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,9 Prozent auf 379,50 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,9 Prozent auf 379,50 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 380,70 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 368,00 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 76.663 Aktien.
Bei 399,50 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 249,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,07 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 396,67 EUR.
Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,21 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie
Aktienempfehlung MTU Aero Engines-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren abgeworfen
DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: MTU Aero Engines
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|25.06.2025
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.12.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.02.2023
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|19.01.2022
|MTU Aero Engines Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen