DAX 24.330 +0,3%ESt50 5.687 +0,1%MSCI World 4.343 -0,1%Top 10 Crypto 15,33 -1,9%Nas 22.962 -0,1%Bitcoin 97.472 +2,6%Euro 1,1612 -0,3%Öl 61,49 +0,9%Gold 4.121 -5,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 HENSOLDT HAG000 Amazon 906866 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX schließt nach Richtungssuche im Plus -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswerte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Geht die Kursrally nach dem fulminanten Börsengang weiter? So schlägt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag Geht die Kursrally nach dem fulminanten Börsengang weiter? So schlägt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag
JETZT LIVE: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis JETZT LIVE: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MTU Aero Engines Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
382,50 EUR +16,30 EUR +4,45 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 19,64 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0D9PT

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MTUAF

Jefferies & Company Inc.

MTU Aero Engines Buy

17:36 Uhr
MTU Aero Engines Buy
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
382,50 EUR 16,30 EUR 4,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU nach Zahlen des US-Konzerns RTX auf "Buy" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Chloe Lemarie zog in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein ermutigendes Fazit von den Resultaten. RTX habe im Aftermarket-Geschäft der Triebwerkssparte Pratt & Whitney solide abgeschnitten. Sie erwähnte, dass Kommentare zur Rückrufaktion der GTF-Triebwerke, an denen auch MTU beteiligt ist, deutlich positiver ausgefallen seien als befürchtet./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 09:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 09:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
470,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
378,70 €		 Abst. Kursziel*:
24,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
382,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,88%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
411,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

17:36 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.25 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.25 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
30.09.25 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net Papier unter der Lupe Buy von Jefferies & Company Inc. für MTU Aero Engines-Aktie Buy von Jefferies & Company Inc. für MTU Aero Engines-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt MTU auf 'Buy' - Ziel 470 Euro
dpa-afx RTX-Aktie steigt klar: Optimistischer Ausblick - Ziele angehoben
dpa-afx Airbus-Aktie erreicht Rekordhoch - Beflügelt von positiven Sektor-News
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Dienstagnachmittag fester
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX notiert am Nachmittag im Plus
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Airbus auf Rekordhoch, MTU Dax-Spitze - US-Konkurrenten stützen
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag freundlich
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks 3 Reasons Growth Investors Will Love MTU Aero Engines (MTUAY)
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
Zacks Here is Why Growth Investors Should Buy MTU Aero Engines (MTUAY) Now
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Johannes Bußmann, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Katja Garcia Vila, buy
Zacks Rolls Royce Ramps Up US MTU Engine Build: Worth Buying the Stock?
RSS Feed
MTU Aero Engines AG zu myNews hinzufügen