MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 367,60 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 367,60 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 371,30 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 368,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 19.813 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 399,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 249,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 32,10 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,07 EUR aus. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 394,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 1,18 Mrd. EUR, gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 22.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 17,19 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

