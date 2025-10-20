DAX24.051 +0,9%Est505.646 +0,7%MSCI World4.307 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +2,7%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.414 +2,4%Euro1,1664 ±0,0%Öl60,86 -0,8%Gold4.259 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Asien freundlich, Nikkei auf Rekordhoch -- Börsengang von TKMS -- Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Top News
Aktien von Ford, General Motors und Co.: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen Aktien von Ford, General Motors und Co.: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen
Erneut heftige Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie: Was wirklich dahinter steckt Erneut heftige Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie: Was wirklich dahinter steckt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
MTU Aero Engines im Blick

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines legt am Vormittag zu

20.10.25 09:22 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines legt am Vormittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 368,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
370,00 EUR 4,70 EUR 1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 09:05 Uhr 1,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 371,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 368,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.359 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 399,50 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,35 Prozent. Bei 249,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,07 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 394,44 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umsetzen können.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte MTU Aero Engines die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 17,19 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Aktien-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MTU Aero Engines

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
15.10.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
19.09.2025MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
09.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
01.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
19.09.2025MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
28.07.2025MTU Aero Engines HoldWarburg Research
25.06.2025MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
05.12.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
19.01.2022MTU Aero Engines UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen