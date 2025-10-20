MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines legt am Vormittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 368,70 EUR.
Werte in diesem Artikel
Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 09:05 Uhr 1,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 371,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 368,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.359 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 399,50 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,35 Prozent. Bei 249,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,07 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 394,44 EUR.
Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umsetzen können.
MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte MTU Aero Engines die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 17,19 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie
DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Aktien-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet MTU Aero Engines-Aktie
DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren eingefahren
Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: MTU Aero Engines
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|25.06.2025
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.12.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.02.2023
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|19.01.2022
|MTU Aero Engines Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen