MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit Abschlägen

17.10.25 09:22 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,6 Prozent auf 361,50 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
370,00 EUR -2,00 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 3,6 Prozent auf 361,50 EUR. Das Tagestief markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 360,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 366,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 10.515 Stück.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 399,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 9,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (249,60 EUR). Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 44,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,07 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 394,44 EUR.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,18 Mrd. EUR.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 23.10.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 22.10.2026.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,19 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Aktien-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren eingefahren

