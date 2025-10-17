DAX23.855 -1,7%Est505.602 -0,9%MSCI World4.283 -0,2%Top 10 Crypto14,39 -3,6%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.647 -1,9%Euro1,1688 ±-0,0%Öl60,91 -0,2%Gold4.311 -0,4%
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagmittag mit Einbußen

17.10.25 12:04 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 362,40 EUR ab.

MTU Aero Engines AG
364,10 EUR -7,90 EUR -2,12%
Das Papier von MTU Aero Engines befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,4 Prozent auf 362,40 EUR ab. In der Spitze fiel die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 360,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 366,10 EUR. Zuletzt wechselten 37.941 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 399,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 9,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 249,60 EUR am 07.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 31,13 Prozent Luft nach unten.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,07 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 394,44 EUR an.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. EUR eingefahren.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 17,19 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

15.10.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
19.09.2025MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
09.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
01.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
19.09.2025MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
28.07.2025MTU Aero Engines HoldWarburg Research
25.06.2025MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
05.12.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
19.01.2022MTU Aero Engines UnderweightMorgan Stanley

