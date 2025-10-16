DAX24.223 +0,2%Est505.629 +0,4%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +0,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.554 +0,5%Euro1,1657 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Notierung im Blick

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

16.10.25 12:04 Uhr

16.10.25 12:04 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 380,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
379,20 EUR 0,50 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 380,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 385,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 382,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 26.843 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 399,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,02 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 249,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 52,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,07 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 394,44 EUR.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 17,19 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

